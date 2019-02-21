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В Московском Патриархате не видят законных оснований для смены названия

В Московском Патриархате не видят законных оснований для смены названия
18:42 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В УПЦ (МП) не видят оснований для смены названия.

Отказ сменить название согласно закону, который обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в названии указать связь с Русской православной церковью, не приведет к ее ликвидации, считает глава Синодального юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

При этом он заверил, что у Министерства культуры Украины нет оснований принудительно переименовать эту религиозную организацию. "На сегодня отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы Украинская православная церковь сменила свое название, а также чтобы Министерство культуры сменило название Украинской православной церкви", - сказал А.Бахов на пресс-конференции в четверг в Киеве.

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По его информации, в настоящее время в Минкульте проводят консультации, каким образом можно переименовать УПЦ (МП). "Но закон не позволяет сделать это в принудительном порядке. Заключительные и переходные положения этого закона указывают, что если религиозные организации не перерегистрировали название или не подали документы на изменение названия, их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации", - сказал глава Синодального отдела.

Вместе с тем А.Бахов подчеркнул, что в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо.

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РПЦ, УПЦ МП, Минкульт, Александр Бахов.
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