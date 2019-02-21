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Заседание суда по делу Мангера не состоялось

Заседание суда по делу Мангера не состоялось
20:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Адвокаты Мангера не явились на суд — заседание перенесли.

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение Шевченковского райсуда об избрании меры пресечения председателю Херсонской обладминистрации Владиславу Мангеру на 28 февраля.

Как сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Дмитрий Ильченко, заседание перенесено из-за того, что не все участники процесса появились в суде.

"Суд перенес рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на 28 февраля на 16.45, так как не все участники процесса явились в суд", - сказал он.

Кроме того, по словам адвоката, жалоба ГПУ на решение суда первой инстанции поступила за 5 минут до начала судебного заседания, и адвокаты не успели ознакомиться с документами.

Мангер уже два раза отказался давать показания по делу Гандзюк

Перед зданием несколько десятков активистов зажгли файеры и скандировали "Убийцы должны сидеть!".

Как сообщалось, в ночь на 15 февраля Шевченковский райсуд столицы избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 2 497 300 грн. За Мангера внес залог его адвокат, и он вышел из Следственного изолятора СБУ. В ГПУ заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просят отменить его и применить меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога.

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Все по теме:

ГПУ, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Владислав Мангер, Дмитрий Ильченко.
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