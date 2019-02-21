Отец Гандзюк заявил, что полиция не может обеспечить безопасность свидетелям

Новости Украины: Отец Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь.

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киевском апелляционном суде, где сегодня должны были рассматриваться жалобы на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки.

Виктор Гандзюк отметил, что поддерживает апелляционную жалобу ГПУ, просит суд избрать Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу, и не поддерживает адвокатов Мангера, которые просят суд вообще отменить ему меру пресечения.

"Я считаю, что Мангер виноват. И так считала Катя. Она всегда это говорила, подозревала Мангера и имела для этого определенные основания. Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие, прибегает к запугиванию свидетелей. И с момента предыдущего судебного заседания я лично стал получать непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны. С момента предыдущего заседания многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я", - сказал он.

Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям.

"Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали", - сказал он.

Вместе с тем Виктор Гандзюк отказался комментировать заявление Мангера о том, что к убийству его дочери якобы причастен генерал СБУ Даниил Доценко.

"Я не буду комментировать это", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога.

В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля - на работу.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.

Сегодня, 21 февраля, заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции на меру пресечения Мангеру было перенесено на 28 февраля из-за неявки адвокатов.