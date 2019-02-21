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Нотариусы готовятся к проведению забастовки под Кабмином

Нотариусы готовятся к проведению забастовки под Кабмином
21:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине частные нотариусы проведут забастовку 25 февраля.

Частные нотариусы 25 февраля проведут мирное собрание под Кабинетом министров "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем".

Соответствующее решение принял совет Нотариальной палаты Украины (НПУ).

"В этот день также не будут совершаться нотариальные действия - с целью привлечения внимания общества к требованиям нотариального сообщества о необходимости внесения изменений в положения нормативно-правовых актов, регулирующих сферы государственной регистрации и нотариата", – отмечается в сообщении на сайте НПУ.

В то же время, согласно ему, к акции не будут привлекаться государственные нотариусы, которые в этот день будут вести прием граждан, а также частные нотариусы, работающие в округах, где осуществляют деятельность менее двух нотариусов.

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НПУ призвала Минюст реагировать на эту акцию нотариусов "без негативного подтекста, применения административного ресурса и попыток применять санкции".

Отношения между нотариусами и Минюстом обострились после инициативы министерства, закрепленной решением Кабмина, возобновлять доступ нотариусов к госреестрам только после прохождения специальных экзаменов.

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Забастовка, Кабмин, Нотариусы, Нотариальная палата Украины.
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