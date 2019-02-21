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G7 поддерживает внедрение медреформы в Украине

G7 поддерживает внедрение медреформы в Украине
23:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Послы G7 заявили о поддержке медреформы в Украине.

Послы стран Большой семерки в Украине выступили с заявлением в поддержку внедрения медицинской реформы.

Соответствующее заявление размещено в Twitter французского председательства в G7 в четверг, 21 февраля.

"Послы стран G7 выступают в поддержку устойчивого внедрения медицинской реформы", - говорится в сообщении. Послы отметили, что доступ к качественной ориентированной на пациента системе здравоохранения остается одной из ключевых проблематик общества.

Они подчеркнули, что структурные реформы первичного звена системы здравоохранения уже пошли на пользу более 25 миллионам украинцев.

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Напомним, ранее группа послов стран Большой семерки определила 5 направлений, на которые будет направлена ее поддержка во время председательства Франции в G7 в 2019 году.

К этим направлениям относятся верховенство права и борьба с коррупцией, экономическое развитие, оборона и безопасность, человеческий потенциал, эффективное управление.

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Германия, Италия, США, Франция, Великобритания, Япония, Канада, Медреформа, G7.
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