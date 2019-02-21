G7 поддерживает внедрение медреформы в Украине

Новости Украины: Послы G7 заявили о поддержке медреформы в Украине.

Послы стран Большой семерки в Украине выступили с заявлением в поддержку внедрения медицинской реформы.

Соответствующее заявление размещено в Twitter французского председательства в G7 в четверг, 21 февраля.

"Послы стран G7 выступают в поддержку устойчивого внедрения медицинской реформы", - говорится в сообщении. Послы отметили, что доступ к качественной ориентированной на пациента системе здравоохранения остается одной из ключевых проблематик общества.

Они подчеркнули, что структурные реформы первичного звена системы здравоохранения уже пошли на пользу более 25 миллионам украинцев.

Напомним, ранее группа послов стран Большой семерки определила 5 направлений, на которые будет направлена ее поддержка во время председательства Франции в G7 в 2019 году.

К этим направлениям относятся верховенство права и борьба с коррупцией, экономическое развитие, оборона и безопасность, человеческий потенциал, эффективное управление.