Новости Украины: Политзаключенный Клых находится на плановом лечении в Челябинске.

По информации российской правозащитницы Татьяны Щур, украинский политзаключенный в России Станислав Клых переведен в Челябинск "на плановое лечение". Об этом сообщила правозащитница.

"Станислав Клых находится на плановом лечении в ЛИУ-3 (лечебно-исправительное учреждение - ред.) в Челябинске. Туда он был направлен из Магнитогорской тюремной психоневрологической клиники, где отказался от лечения. Отношение в ЛИУ-3 ему в прошлый раз понравилось. Но это по контрасту с тюрьмой и ОПБ (Областная психиатрическая больница в Магнитогорске - ред.)", - рассказала Щур.

Она уточнила, что в данное время нет возможности направить к Клыху адвоката правозащитной организации, так как тот занят другим процессом на выезде. Однако, по мнению правозащитницы, сейчас удобное время, чтобы украинский омбудсмен Людмила Денисова сделала запрос своей коллеге в РФ и та направила к Клыху представителей челябинской Общественной наблюдательной комиссии. "Тогда получили бы картинку, как было с Кольченко после посещения ОНК", - резюмирует Щур.

Напоминаем, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. При этом Клых заявил, что никогда не был в Чечне.

Позже стало известно, что состояние его психического здоровья сильно ухудшилось из-за пыток в тюрьме. По словам матери Клыха, Станислава пытали в России, заставляя давать показания против экс-премьера Арсения Яценюка.

В середине декабря 2018 года Клых написал письмо российской активистке Марии Рябиковой, в котором рассказал о критической ситуации с его здоровьем, в связи с чем его переводили из места отбывания срока в Верхнеуральске в больницу Челябинска.