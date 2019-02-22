Пограничники прошли консультации по развитию национальной стойкости с экспертами НАТО

Новости Украины: В Киеве прошли совместные консультации о развитии системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО.

Совместные консультации о развитии системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО прошли в Киеве с 19 по 21 февраля, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

В мероприятии приняло участие более 70 украинских госслужащих из 24 государственных ведомств, в том числе и представители администрации Госпогранслужбы.

"Мы готовы делиться собственными знаниями с украинскими коллегами, и в то же время мы считаем, что украинский опыт является чрезвычайно ценным и для стран НАТО. Ведь, противостоя российским агрессивным действиям, вы доказываете свою стойкость почти ежедневно", - отметил руководитель группы консультативной поддержки НАТО Хасит Танкей.