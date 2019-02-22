Защитника Курбединова хотят исключить из Крымской коллегии адвокатов

Новости Украины: Адвоката Эмиля Курбединова 22 февраля могут исключить из Крымской центральной коллегии адвокатов.

В пятницу, 22 февраля, в 11 часов дня состоится заседание президиума "КЦКА" (Крымская центральная коллегия адвокатов), членом которой является адвокат Эмиль Курбединов, защищающий в судах многих политзаключенных в оккупированном Крыму и России.

Как сообщает "Крымская солидарность", Кубердинова намерены исключить из Крымской центральной коллегии адвокатов. Отмечается, что КЦКА, не сделав попытки обжаловать предупреждение Минюста, намерена оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи.

По словам правозащитников, министерство юстиции России потребовало изъять адвоката Эмиля Курбединова из "Крымской центральной коллегии адвокатов" до 1 марта 2019 года. Ранее президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявлял, что считает претензии к Кубердинову незаконными. Однако решение КЦКА противоречит данному заявлению.

В "Крымской солидарности" заявили, что такое вынужденное отношение коллегии адвокатов к своим участникам и членам говорит о том, что сегодня силовые структуры с использованием законодательства в качестве рычагов для нейтрализации инакомыслящих, оказывают давление на них и адвокатов, что является опасным прецедентом для любого общества.

По мнению журналиста Артема Наумлюка, Минюст РФ обязал коллегию исключить Курбединова после двух административных арестов за одинаковые посты в Facebook и в ВК в 2013 году. Отмечается, что в решении Минюста говорится, что он не может быть участником или учредителем другой коллегии. Таким образом, Курбединова по факту лишают статуса адвоката. Он обжаловал распоряжение в судебном порядке, но решение по жалобе еще не было.

Напомним, в аннексированном Крыму 6 декабря задержали адвоката Эмиля Курбединова по противодействию экстремизму по подозрению в 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутикам или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами). 26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ уже задерживали Курбединова, инкриминируя ту же статью, и проводили обыски его офиса и жилья. Тогда адвоката арестовали на 10 суток за перепост объявления о митинге в Симферополе.