Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Защитника Курбединова хотят исключить из Крымской коллегии адвокатов

Защитника Курбединова хотят исключить из Крымской коллегии адвокатов
10:54 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Адвоката Эмиля Курбединова 22 февраля могут исключить из Крымской центральной коллегии адвокатов.

В пятницу, 22 февраля, в 11 часов дня состоится заседание президиума "КЦКА" (Крымская центральная коллегия адвокатов), членом которой является адвокат Эмиль Курбединов, защищающий в судах многих политзаключенных в оккупированном Крыму и России.

Как сообщает "Крымская солидарность", Кубердинова намерены исключить из Крымской центральной коллегии адвокатов. Отмечается, что КЦКА, не сделав попытки обжаловать предупреждение Минюста, намерена оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи.

По словам правозащитников,  министерство юстиции России потребовало изъять адвоката Эмиля Курбединова из "Крымской центральной коллегии адвокатов" до 1 марта 2019 года.  Ранее президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявлял, что считает претензии к Кубердинову незаконными. Однако решение КЦКА противоречит данному заявлению.

В "Крымской солидарности" заявили, что такое вынужденное отношение коллегии адвокатов к своим участникам и членам говорит о том, что сегодня силовые структуры с использованием законодательства в качестве рычагов для нейтрализации инакомыслящих, оказывают давление на них и адвокатов, что является опасным прецедентом для любого общества.

По мнению журналиста Артема Наумлюка, Минюст РФ обязал коллегию исключить Курбединова после двух административных арестов за одинаковые посты в Facebook и в ВК в 2013 году. Отмечается, что в решении Минюста говорится, что он не может быть участником или учредителем другой коллегии. Таким образом, Курбединова по факту лишают статуса адвоката. Он обжаловал распоряжение в судебном порядке, но решение по жалобе еще не было.

Напомним, в аннексированном Крыму 6 декабря задержали адвоката Эмиля Курбединова по противодействию экстремизму по подозрению в 20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутикам или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами). 26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ уже задерживали Курбединова, инкриминируя ту же статью, и проводили обыски его офиса и жилья. Тогда адвоката арестовали на 10 суток за перепост объявления о митинге в Симферополе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исключение, Оккупированный Крым, Эмиль Курбединов, Крымская центральная коллегия адвокатов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь