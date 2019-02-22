Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Выборы 2019: полиция получила уже 1741 сообщений о нарушениях

Выборы 2019: полиция получила уже 1741 сообщений о нарушениях
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: С начала предвыборной компании Национальная полиция зарегистрировала 1741 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства.

С начала предвыборной кампании в полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях.

Такую статистику обнародовала 22 февраля пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102 факта, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.

Полицейские открыли 77 уголовных производств. В частности, 39 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 38 уголовных производств - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании.

Кроме того, правоохранители составили 401 административный протокол по фактам нарушения в избирательной сфере.

За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 83 сообщения о событиях, связанных с выборами.

"Избирательная пирамида": в СБУ сообщили подробности

Сообщается также, что за сутки полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

По трем сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в частности, по одному - по ст. 129 (Угроза убийством), по ст. 160 (Подкуп избирателя) и по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства в рамках правового поля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Полиция, Президент, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь