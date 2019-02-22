Выборы 2019: полиция получила уже 1741 сообщений о нарушениях

Новости Украины: С начала предвыборной компании Национальная полиция зарегистрировала 1741 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства.

С начала предвыборной кампании в полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях.

Такую статистику обнародовала 22 февраля пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102 факта, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.

Полицейские открыли 77 уголовных производств. В частности, 39 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 38 уголовных производств - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании.

Кроме того, правоохранители составили 401 административный протокол по фактам нарушения в избирательной сфере.

За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 83 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Сообщается также, что за сутки полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

По трем сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в частности, по одному - по ст. 129 (Угроза убийством), по ст. 160 (Подкуп избирателя) и по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства в рамках правового поля.