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"Избирательная пирамида": в СБУ сообщили подробности

"Избирательная пирамида": в СБУ сообщили подробности
15:39 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости Украины: В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков.

В рамках расследования уголовного производства о создании и функционировании так называемой избирательной пирамиды в рядеп областей Украины были проведены более 50 санкционированных судом обысков, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сотрудники под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели более 50 санкционированных судами обысков на территории Украины в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации)", - написала Л.Сарган в Фейсбук в четверг днем.

Она отметила, что по данным следствия, в 2018 году на территории Украины была создана преступная организация, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов президента в 2019 году.

"Так, в регионах создана сеть по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного круга – руководитель сектора – старший избирательного участка – наблюдатель – агитатор - избиратель", - пояснила Л.Сарган.

По ее словам, финансирование указанной деятельности осуществлялось с нарушением порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

"В настоящее время в указанном уголовном производстве проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, которые свидетельствуют о преступной деятельности указанной группы", - написала Л.Сарган.

Она также указала, что ни в одном из партийных офисов обыски не проводились.

Как сообщили в СБУ, для реализации преступной схемы использовались "грязные наличные", полученная незаконным путем при содействии представителей правоохранительных органов.

"Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель сектора, старший избирательного участка, "десятки", "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно количество голосов в пользу конкретного кандидата", - заявили в спецслужбе.

СБУ: Нардеп руководил "пирамидой" для влияния на выборы

По словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, размер оплаты незаконных услуг так называемых "старших избирательных участков" и членов " десяток" рос пропорционально приближению выборов.

При этом средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создании начали предоставляться еще до официального старта президентской кампании, а формирование "пирамиды" продолжилось и после ее официального начала в январе 2019 года.

"Для этого поступали новые транши наличности в иностранной валюте, которые конвертировались в гривну и раздавались на местах. Объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размера округов и численности участковых комиссий", - отметили в спецслужбе.

Ранее в четверг заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге сообщил, что правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.

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СБУ, Выборы, Агитация, ГБР, Избирательная пирамида.
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