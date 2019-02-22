Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

К 8 марта Укрзализныця назначила дополнительные поезда

К 8 марта Укрзализныця назначила дополнительные поезда
13:27 Сегодня Телеграф Фото: УЗ

Новости Украины: "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта.

АО "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов по наиболее популярным направлениям к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

Как сообщается на сайте компании, доппоезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях.

Дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 8 и 10 марта с отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 10 марта из Киева в 07:08 с прибытием в Ковель в 16:58. Из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 7 и 9 марта, в обратном направлении - 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.

Поезд № 235 Киев - Ужгород отправится из Ужгорода 8 марта в 18:15 и прибудет в Киев в 08:37. Из Киева поезд отправится 9 марта в 20:28 и прибудет в Ужгород в 11:59.

Укрзализныця запустит поезда в Германию и Словакию

Поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать в Киев 8 марта, в Черновцы - 8 и 10 марта. Отправление из Черновцов в 22:30, прибытие в Киев в 14: 47. Из Киева поезд отправится в 01:31 и прибудет в Черновцы в 17:12.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 8 марта в 19:15 отправится в Киев из Черновцов, прибудет в 12:32. В обратном направлении отправится 9 и 10 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15.

Дополнительный поезд № 204/203 Жмеринка - Киев отправится в рейс из Жмеринки 7 марта в 10:49 и прибудет в Киев в 14:47. Рейс в Киев состоится 11 марта в 16:12 с прибытием в Киев в 21:33.

Поезд № 294/294 Хмельницкий - Киев осуществит рейс в Киев 7 марта с отправлением в 13:21 и прибытием в 19:59. 11 марта поезд отправится из столицы в 10:11 и прибудет в Хмельницкий в 15:10.

Поезд № 162/161 Киев – Николаев будет курсировать в Николаев 7 и 11 марта, с отправлением из Киева в 14:35 и прибытием в Николаев в 4:56. Отправление из Николаева 6 и 10 марта назначено на 21:40, прибытие в Киев - на 12:39.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Киева в 08:55, прибытие в Одессу в 18:35. В обратном направлении: отправление из Одессы в 11:07, прибытие в столицу в 20:31.

Поезд № 179 Киев - Днепр будет курсировать 8 и 10 марта, отправление из Киева в 08:40 и прибытие в Днепр в 17:57. В обратную сторону: отправление из Днепра в 12:20, прибытие в Киев в 22:04.

Дополнительный поезд № 238/237 Киев - Днепр будет курсировать в Киев 7 марта с отправлением в 11:53 и прибытием в 21:04.

Доппоезд № 281/282 Днепр - Киев будет отправляться 6 марта в 20:42 и прибывать в Киев в 04:45. В обратном направлении поезд будет курсировать 11 марта в 21:47 и прибывать в Днепр в 06:20.

Поезд № 258/227 Одесса - Ужгород отправится из Одессы 7 и 9 марта в 16:54 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:46. В обратном направлении из Ужгорода отправление назначено на 8 и 10 марта в 13:54, а прибытие в Киев на следующий день в 09:21.

Март 2019: что празднуем и сколько отдыхаем

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта с отправлением из Львова в 09:16 и прибытием в Одессу в 20:29. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать с 6 по 11 марта с отправлением из Покровска в 09:20 и прибытием в Харьков 14:49. Отправление из Харькова назначено на 16:35, прибытие в Покровск – на 22: 01.

Дополнительный поезд № 163 Киев - Харьков будет курсировать 10 марта. Он отправится из Киева в 6:53 и прибудет в Харьков в 13:36. В обратном направлении поезд отправится в 14:03 и прибудет в Киев в 22:19.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзалізниця, Поезда, 8 марта, Дополнительные поезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь