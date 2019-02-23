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Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора

Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 23 февраля по народному календарю: Прохор, Прохоров день, Харлампий, Прохор-весновей.

В народе говорили: "Увидела зима Прохора и громко заохала". На Прохора уже заметно было значительное увеличение продолжительности дня. Солнце высоко поднимается над горизонтом, согревает землю. Морозы, в вою очередь, ослабевают.

В православии 23 февраля отмечается память святых Прохора и Харлампия. С каждым днем чувствуется приближение весны. Вкушать блюда из рыбы разрешается, несмотря на то, что этот день выпадает на пост. В народе говорили, что 23 февраля нужно обязательно помолиться святому Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния – это считалось самой страшной смертью для православного христианина, поскольку только раскаявшаяся душа может попасть в Рай.

В России 23 февраля также отмечают День защитника Отечества. Кроме того, с этой датой связано большое количество примет, многие из которых актуальны и сейчас.

Народные приметы

Ясный месяц на Прохора – будут грозы

Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло

Если человек неожиданно утонул, упал или заблудился в лесу, говорят, что это леший проказничает. Считалось, в соответствии с приметами, что такой человек, наверняка, совершил какой-то страшный грех, ведь ни леший, ни водяной не смеет тронуть праведника.

Если стужа в этот день, то бояться ее не следует, ведь говорили: "На Прохора зима злится, но весну чует"

Если 23 февраля начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход

Съесть рака и подумать об одноименной болезни – можно самому заболеть. Поэтому, в этот день старались не есть рыбу и морепродукты совсем, хотя это и не запрещено церковными уставами

Знаменательные события в истории: 23 февраля 2019 года

Крайне нежелательно мужчине работать в этот день – приметы гласят, все будет складываться не самым лучшим образом

По примете 23 февраля нельзя дарить любимому человеку часы и носки – это к расставанию. Кстати, эта примета учитывается и по сей день.

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Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, 23 февраля, Приметы на 23 февраля, Праздник 23 февраля.
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