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Пятница, 22.02.2019
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30 смертей от кори и ни одной от вакцины: Супрун раскритиковала противников вакцинации

30 смертей от кори и ни одной от вакцины: Супрун раскритиковала противников вакцинации
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Супрун "разнесла" противников вакцин одним постом.

Статистические данные миллионов людей, которые собирались учеными после вакцинации, свидетельствуют, что вакцины не убивают, они сохраняют жизнь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о.главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что после прививки не значит в результате прививки.

"К сожалению, распространять слухи о возможных реакциях вроде из-за прививки проще, чем разобраться в ситуации. И мы получаем очередную волну паники, еще до результатов исследования", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

"Так какие же причины болезней или смертей в кейсах антиваксеров (противников вакцинации, - Ред.), которые произошли после вакцинации за последние 70 лет? Вот наиболее частые из них:

  • вакцины не создали сразу идеальными - первые вакцины действительно могли давать опасные последствия. Поэтому были случаи, когда ряд зарегистрированных вакцин изымали из обращения, прекращали использовать;
  •  ложные выводы - некоторые случаи изъятия вакцин были чрезмерными и неоправданными средствами предостережения;
  • уязвимость младенцев, не обусловленная вакцинацией - в первые два года дети, увы, имеют выше риск умереть, чем в старшем возрасте, но не из-за вакцины, а из-за ряда факторов: синдром внезапной детской смерти, врожденные болезни, несчастные случаи (например, когда мама во сне своим телом подавляет ребенка) и даже новообразования. Дети, рожденные с малым весом и те, которые плохо его набирают, и первые два года жизни умирают чаще, чем дети с нормальным;
  • анафилактический шок - это мгновенная системная реакция иммунной системы - реакции гиперчувствительности, которая может быть фатальной. Она развивается в течение минут после введения вакцины;
  • иммунодефицит - побочная реакция на прививку живыми вакцинами может произойти из-за нарушения работы иммунной системы, а именно из-за первичного (врожденного) и приобретенного (вторичного) иммунодефицита, что может развиться, например, из-за противоопухолевой химиотерапии. После прививок от кори в США умерло шесть человек, все с разными случаями иммунодефицитных состояний, в том числе из-за длительного лечения кортикостероидами. Сами по себе иммунодефициты являются угрозой для жизни и делают вас чувствительными к тяжелому течению инфекций; 
  • синдром Гийена-Барре - это редкая патология, когда собственная иммунная система повреждает свою же нервную систему;
  • синкопа (потеря сознания) - некоторые люди реагируют на инъекцию внезапным падением давления, потерей сознания;
  • аутоиммунный/воспалительный синдром, вызванный адъювантами или синдром Шонфельда - в состав вакцин входят вещества, усиливающие иммунный ответ на вакцины - адъюванты. В генетически предрасположенных людей с семейной историей аутоиммунных болезней такие вещества, а также, например, силиконовые грудные импланты, сквален и гваякол, присутствующие в виски, могут вызвать хроническую усталость, синдром раздраженного кишечника и слабость и даже смерть. Синдром Шонфельда связывают с вакцинами против вируса папилломы человека и гриппа.

Но следует понимать, что дело не в самих вакцинах, а в индивидуальной чувствительности, что встречается крайне редко."

Супрун подчеркнула, что в Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, который не входит в ожидаемые для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация о происшествии передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной.

Супрун не рекомендует лечить рак грибами

"30 смертей от кори - это факт. Ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости. Это тоже факт", - подытожила и.о. главы Минздрава.

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Минздрав, Корь, Вакцинация, Ульяна Супрун.
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