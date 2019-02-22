Дело Омеляна направлено в суд

Новости Украины: САП направила в суд дело министра инфраструктуры

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский райсуд столицы обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Facebook.

"После завершения ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, которые было открыто 6 ноября 2018 года, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из действующих членов Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что, работая исключительно на государственный службе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса по более 1,4 млн грн и хранить наличными $90 тыс. и €25 тыс.

"С целью избежания декларирования приобретенного автомобиля и сокрытие действительных имущества министра, регистрация транспортного средства была осуществлена на родного брата, однако пользовались им от начала покупки обвиняемый и его жена", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, министр умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, затраты на его приобретение, затраты на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Как установлено детективами НАБУ, сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных на более чем 8 млн грн.