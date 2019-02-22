Чубаров: Путин пытается повторить путь Сталина

Новости Украины: По словам Чубарова, Кремль хочет повторить сталинскую депортацию крымских татар

Нынешний кремлевский режим во главе с Путиным пытается повторить путь Сталина, депортировавшего крымскотатарский народ в 1944 году.

Об этом заявил член Постоянной делегации ВР Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров в своем выступлении на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня очевидно для всех, что российская оккупационная администрация целенаправленно вытесняет за пределы полуострова крымских татар – коренной народ Крыма. Путин пытается повторить путь Сталина, который депортировал крымскотатарский народ в 1944 году", - сказал он.

По словам Чубарова, в Москве, наверное, думают, что вытеснив крымских татар, они превратят Крым в "исконно русский". Однако, предупредил он, всех виновников рано или поздно будут судить в международном трибунале.

"На самом деле вся эта военная авантюра России завершится международным трибуналом, когда на скамье подсудимых окажутся все те, кто оккупировал Крым, кто виновен в убийстве более 13 тыс. украинских граждан, те кто продолжает осуществлять в оккупированном Крыму геноцид в отношении крымских татар и украинцев", - заявил он.