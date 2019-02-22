Денисова: Москальковой запретили отвечать на вопросы о здоровье политзаключенных

Новости Украины: Омбудсмену РФ запрещают рассказывать о состоянии политзаключенных.

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой не разрешают отвечать ни на какие медицинские вопросы относительно украинских политзаключенных в России и ОРДЛО.

Об этом в эфире "Прямого" рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Очень сложный был разговор, потому что госпожа Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в осаде", чтобы она чего-то не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю, и ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова сообщила, что обсудила с Москальковой вопрос обмена.

"На прошлом заседании господин Грызлов сказал, что именно госпожа Москалькова и я должны заниматься этим вопросам. Я готова и вся украинская сторона готова передать 25 на 25 в любом составе. Она в очередной раз сказала, что этот вопрос не курирует, у нее мандата нет. И поэтому я попросила донести до господина Грызлова, если она этим не занимается, тогда пусть Минская группа решит, а российская сторона согласится на то, что Украина хочет передать им их граждан в обмен на наших политзаключенных", - отметила она.