Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения литургии в Софийском соборе

Новости Украины: Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава не проводить паломничество и совершение Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к предстоятелю УГКЦ Блаженнейшему Святославу с призывом не проводить литургию в столичном православном Софиевском Соборе.

На странице Патриарха Филарета в Facebook сообщается, что запланированное событие может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

Отмечается, что это необычное явление, потому что Украинская Греко-Католическая Церковь никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского Православия — соборе Святой Софии.

Филарет опасается, что если это все же произойдет, оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Он добавил, что это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей намеревался провести службу в Соборе святого апостола Петра в Риме.

Также, патриарх не исключил, что это мероприятие может для провокационных целей использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу и призвал Святослава изменить планы о проведении паломничества и совершения литургии в соборе Святой Софии.

В сети к заявлению Филарета отнеслись неоднозначно.

Ранее в СМИ сообщалось, что священнослужители УГКЦ 7 апреля 2019 года намерены провести прощу и богослужения в соборе Святой Софии в Киеве. Предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретились и договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в различных сферах.