Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения литургии в Софийском соборе

Смотрите фото (4)
Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения литургии в Софийском соборе
15:23 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава не проводить паломничество и совершение Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к предстоятелю УГКЦ Блаженнейшему Святославу с призывом не проводить литургию в столичном православном Софиевском Соборе.

На странице Патриарха Филарета в Facebook сообщается, что запланированное событие может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

Отмечается, что это необычное явление, потому что Украинская Греко-Католическая Церковь никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского Православия — соборе Святой Софии. 

Филарет опасается, что если это все же произойдет, оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Он добавил, что это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей намеревался провести службу в Соборе святого апостола Петра в Риме.

Также, патриарх не исключил, что это мероприятие может для провокационных целей использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу и призвал Святослава изменить планы о проведении паломничества и совершения литургии в соборе Святой Софии.

В сети к заявлению Филарета отнеслись неоднозначно.

Ранее в СМИ сообщалось, что священнослужители УГКЦ 7 апреля 2019 года намерены провести прощу и богослужения в соборе Святой Софии в Киеве. Предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав встретились и договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в различных сферах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Патриарх Филарет, Отказ, Собор Святой Софии, Божественная литургия, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, Призів.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь