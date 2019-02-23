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Масленица 2019: история праздника, приметы и традиции

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Масленица 2019: история праздника, приметы и традиции
15:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Масленица представляет из себя один из самых любимых народных праздников.

Согласно древним традициям, празднуется Масленица на протяжении целой недели. Сроки начала масленичной недели год от года меняются. Например, в 2018 году она начнется 12 февраля, а завершится 19-го числа месяца.

Другие названия праздника: Маслена, Масленая, Масленая неделя, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица, Целовальница, Кривошейка, Кривая неделя, Боярыня Масленица, Молочная неделя, Масленка, Маслоед, в Белоруси Масны тыждэнь, Коляда масленая. В православии это сырная неделя.

История праздника

История празднования Масленицы уходит корнями в глубокую древность. Этот праздник отмечали в древней Руси в честь бога Солнца Ярилы. С течением времени поменялась смысловая нагрузка этого праздника и его символическое значение. Однако он по-прежнему остается самым любимым весенним праздником в нашей жизни.

На Руси праздник Масленицы проводился в марте, в день весеннего равноденствия. Он посвящался возрождению природы и всего живого. В те далекие времена, когда славяне почитали богов Огня, Плодородия, Воды и т.д. – этот день отмечался с особым почитанием.

В честь Ярилы создавали большие костры, водили хороводы и пекли блины, олицетворяющие солнце. Язычники верили в то, что возрождение природы – это не только переход от зимнего времени к летнему, но и обновление семейных отношений.

Масленица при христианстве

С приходом христианства, Масленицу стали праздновать перед Великим постом. Праздник уже не стал проводиться в одно и то же время, так как сытная неделя всегда выпадала на разные числа и месяцы весны. Здесь церковь дала разрешение веселиться и гулять целую неделю. Начиная с понедельника масленой недели, люди начинали строить у своих домов горки, и приглашать гостей.

Богатые люди пекли блины в четверг, а бедные заводили опару на блины в пятницу. Каждый день недели носил, да и сейчас еще носит свое название.

Традиции Масленицы

В современном мире все смешалось, но люди продолжают любить веселый народный праздник - Масленицу и весело отмечают его, черпая обычаи из древней дохристианской культуры.

Первый день праздничной недели именуют "Встречей", раньше в понедельник ходили с чучелом по деревне и строили горки для катания. Сейчас ограничиваются выпечкой блинов и угощением ими малоимущих.

Во второй день, называемый "Заигрышом", люди ходят в гости, а пришедших угощают блинами. Также во вторник принято веселиться, кататься с горок и играть в подвижные игры на улице.

Среду называют "Лакомкой". Главная традиция третьего дня - угощение блинами зятьев. Тещи должны сытно накормить мужей своих дочерей, а чтобы развеселить их во время трапезы, в дом приглашают и других родственников.

Четверг широко известен кулачными боями и конскими бегами. В старину эти бои были далеко не безобидными, но сейчас они носят больше игровой и шутливый характер.

В пятницу с ответным визитом к зятьям собираются тещи на"Тещины вечерки". В этот день матери лакомятся блинами в доме дочерей и хвалят зятьев.

Суббота - особый день, называемый "Золовкины посиделки", юные жены приглашали к себе в гости старших сестер своих супругов, дарили им подарки и угощали блинами.

Воскресенье - самый главный день Масленицы, известный как "Прощеное воскресенье". В этот день все верующие и те, кто просто почитает народные праздники, просят друг у друга прощения, получая в ответ традиционную фразу: "Бог простит".

Приметы на Масленницу

Хозяйки на Масленицу особенно старались, чтобы блины не получились "комом", ведь если это блюдо получится плохо, то грядущий год пройдет с бедами и несчастьями, если же хорошо, то и год будет радостным и счастливым.

Также старались испечь как можно больше блинов на Масленицу. Ведь чем больше блинов получится в этот праздник, тем богаче проведешь грядущий год. Красивые и вкусные блины также говорили и о том, что рожай будет обильным и богатым, а погода летом солнечной и теплой.

Если же на гуляньях, во время катания на качелях взлететь выше всех, то и урожай будет богаче. Считалось, что чем выше взлетишь, тем и обильнее будет урожай. А вот если с горки скатиться дальше всех, то в грядущем году будет самый лучший урожай льна.

А о хорошем урожае грибов говорил дождь, который выпадал накануне Масленичной недели. Если на Масленицу мороз и холодно, то лето обязательно будет теплым, но не засушливым.

Согласно примете, как Масленицу проведешь, так и пройдет год. Поэтому народ старался не скупиться на угощения и не сидеть дома, скучая. Ведь иначе год будет тоскливым и бедным.

Масленица 2019: какого числа, традиции

А чтобы не притянуть вдруг в свой дом несчастья и беды, в воскресение хозяйки старались сжечь в костре все сломанное и ненужное. иначе весь год пройдет в несчастье и ссорах.

Незамужние девушки также старались напечь блинов, после чего выходили и угощали ими первого встречного, после чего спрашивали любое мужское имя. Какое назовут, так и будет звать суженного. При чем очень радовались, когда первым встречным был пьяный, ведь это сулило счастье в семейной жизни.

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