Украинские морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

Новости Украины: Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил на вооружение 15 современных бронеавтомобилей "Варта".

Современные бронеавтомобили "Варта" поступили на вооружение в отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты, заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Хмельницкой области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта", – сказано в сообщении на сайте ведомства пятницу.

В министерстве отметили, что разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.

"У нас уже есть определенный опыт эксплуатации этих бронированных гигантов. Надеемся, что во время выполнения боевых задач на линии разграничения, они значительно усилят возможности морских пехотинцев", – отметил главный сержант взвода морской пехоты старший сержант Василий Бабийчук, участник боевых действий на Донбассе.

Напомним, Украинская сторона СЦКК сообщает, что 95 российских танков и десятки артиллерийских систем и орудий оккупантов выведены за пределы мест хранения и линий отвода. 20 февраля наблюдатели Миссии зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно - семь танков неподалеку Старопетровского.