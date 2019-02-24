Лидер ОУН Коханивский швырнул кружку в телеведущего: видео

Новости Украины: Глава ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу во время обсуждения выставки "Квантовый скачок Шевченко" бросил кружку в телеведущего Андрея Пальчевского.

Глава ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского. Видео инцидента доступно в сети.

Гости студии обсуждали скандальную выставку "Квантовый скачок Шевченко", сорванную националистами. Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским возник конфликт.

Так, глава ОУН перебил Пальчевского, а тот в резкой манере осадил Коханивского, дав "команду сидеть". Коханивский, в свою очередь, предупредил, что за команду можно и "в табло получить". После обмена выпадами Коханивский взял стоявшую рядом кружку и швырнул в Пальчевского, попав ему в плечо.

"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - предупредил глава ОУН.

В октябре 2017 года Коханивский устроил стрельбу в Киеве, ранив из травматического пистолета экс-командира одного из взводов "Правого сектора" Руслана Качмалу с позывным "Рэм".

Напомним, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в прямом эфире на телеканале Newsone. Конфликт произошел после того, как Мосийчук заявил, что Семченко "работает на Кремль". В ответ на это Семенченко заявил, что "душевнобольными должны заниматься психиатры".