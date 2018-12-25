Народный депутат и политолог устроили драку в прямом эфире

Новости Украины: Нардеп Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в прямом эфире.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук устроил драку с политологом Александром Семченко во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

Соответствующее видео в понедельник, 24 декабря, опубликовано на сайте телеканала.

Так, на видео запечатлено, как Мосийчук обвинил Семченко в работе на Россию, а политолог в ответ назвал нардепа “душевнобольным”.

Мосийчук обвинил политолога в том, что он берет деньги у главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает киллера, который стрелял в добровольца Амину Окуеву, посещая его в Лукьяновском СИЗО. "Я утверждаю, тут – в этом эфире, – сейчас сидит российский пропагандист, который работает за российские деньги. Более того, работает за деньги Кадырова. Он сидит напротив меня", – сказал Мосийчук, указав на Семченко.

"Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду. Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом и отрабатывает деньги Кремля. На деньги Кремля он ходит в Лукьяновское СИЗО, делает интервью с киллером Кадырова, который там удерживается", – добавил Мосийчук.

"В принципе душевнобольными должны заниматься психиатры ...", – ответил Семченко на упреки Мосийчука. Нардеп после критики с использованием нецензурной лексики в адрес политолога хотел покинуть эфир, но ведущий Вячеслав Пиховшек убедил нардепа остаться, пообещав, что он сможет дальше участвовать без контакта с Семченко.

После словесной перепалки Мосийчук с нецензурной бранью набросился на оппонента и требовал, чтобы тот ушел из эфира. Между ними произошла драка.

Напомним, 20 декабря после принятия закона, обязывающего УПЦ МП сменить название, в Верховной Раде произошла потасовка, которая переросла в массовую драку 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.