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В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни

В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В воскресенье, 24 февраля, в Храме Святого Николая в Стамбуле прошла Божественная Литургия по увековечению памяти героев Небесной Сотни.

В воскресенье в Храме Святого Николая в Стамбуле, по благословению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, епископом Аликарнаським Адрианом и Архимандритом Харлампиев отслужена Божественная Литургия по увековечению памяти героев Небесной Сотни. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"24 февраля 2019 в Стамбуле в Храме Святого Николая (Фатих), по благословению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, епископом Аликарнаським Адрианом и Архимандритом Харлампием отслужена Божественная Литургия по увековечению памяти Героев Небесной Сотни", - сообщили дипломаты.

По информации посольства, участие в богослужении приняли представители Генконсульства Украины в Стамбуле и украинское общество. Украинская община подарила Храму Ангелов Памяти, изготовленных детьми в украинской субботней школе.

Как сообщалось, 20 февраля Украина почтила память героев Небесной сотни. В Киеве состоялась ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости прошло мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом". В тот же день Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил молитву героев Небесной сотни в Михайловский Златоверхом монастыре в столице.

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Стамбул, Герои Небесной Сотни, Божественная литургия, Храм Святого Николая, Увековечение памяти.
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