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На страже неба: Порошенко поздравил военных с Днем инженерно-авиационной службы

На страже неба: Порошенко поздравил военных с Днем инженерно-авиационной службы
10:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины.

"На страже неба. Эти слова подходят не только нашим военным летчикам, но и инженерам авиации. Ведь именно от их обслуживания и модернизации самолетов зависит как успешное выполнение боевых задач наших военных, так и самое ценное - жизнь пилотов и десанта. Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой", – говорится в нем.

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Напомним, День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ - профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 25 февраля.

Праздничная дата была установлена в 2010 году "с целью поддержания престижа инженерно-авиационной службы авиации ВС Украины, мобилизации инженерно-технического состава на успешное выполнение задач по поддержанию постоянной боевой готовности авиационной техники".

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Авиация, ВСУ, Петр Порошенко, Инженерно-авиационная служба.
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