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Масленица 2019: приметы и гадания по блинам

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Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
13:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Масленица в 2019 году выпала на 4-10 марта. С этим весенним праздником связно много народных традиций и примет.

Отмечать Масленицу нужно весело, шумно и сытно, чтобы весь год был удачным и счастливым.

Приметы на Масленицу 2019

По традиции, Масленица должна проводится очень богата и весело, люди не должны скупится на угощения, т.е. как проведешь Масленицу, так и год пройдет. Если блины у хозяйки получаются красивые и пышные – то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают и не получаются - то ждать в году неприятностей.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет. Считалось, что каждый испечённый блин ассоциировался с солнцем, т.е. один блин – один солнечный день, и чем больше блинов, тем больше солнечных дней. Но в тоже время, слишком много блинов тоже плохо, так как будет засуха, а если слишком мало, то будет плохая погода, и урожай не уродится, то есть должна быть золотая середина.

В среду масляной недели теща должна обязательно позвать своего зятя на блины, и если блины понравятся зятю, то и год проживут в мире и взаимопонимании. На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.

То же самое и с катанием с горки, кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный. Если в канун Масленицу шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз, то лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится. Считается, что именно неожиданные гости приносят на Масленицу в дом счастье. Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то в этом году будут новые обновки. На Масленицу если человек сможет простить, то в свою жизнь сможет новое пустить.

Обычаи на Масленицу

Всегда первый блин на Масленицу съедается в честь памяти о умерших предках. В прошлые времена существовал обычай который сейчас совсем забыли, в конце Масленицы тесть обязательно приглашал своего зятя "доесть барана", т.е. последний мясной день перед началом Великого Поста. Дети на Масленицу свистели в свистульки которые были изготовлены в виде птиц, тем самим они зазывали назад перелетных птиц.

Масленица 2019: какого числа, традиции

Гадания на Масленицу по блинам

Если первый блин легко перевернулся, то незамужней девушке в доме предстояло замужество, а если первый блин пристал к сковороде, то еще три года в девках сидеть. Если у блина края ровные, то и замужество будет счастливое, а если края неровные, то девушке стоило задуматься, выходить замуж за этого человека или нет.

Сколько дырочек в блине получилось, сколько детей будет. Если блин посередине припекся, то муж будет верен своей жене, а если сбоку, то будет гулять. Первый блин получился красивый, румяный – к здоровью, а если бледный – то к болезням. Тонкий блин получился - легко год пройдет, толстый получился - к трудному году.

В последний день Масленицы блины раздавались прохожим, и если блин брал первый мужчина, то и родится в семье первый мальчик. Если все блины раздали, то семью ждало счастье, а если блины остались, то девушке столько лет в девках сидеть.

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