Половину доходов среднестатистический украинец тратит на еду

Новости Украины: Несмотря на рост благосостояния граждан, обеспеченными можно назвать небольшую часть украинцев.

В отчете на 3 квартала 2018 года Госстат предоставил поражающие данные. Оказалось. что среднемесячная зарплата 41% украинцев не превышает 3,7 тысяч гривен, а треть людей и вовсе живет на зарплату, которая меньше установленного прожиточного минимума (3,2 тысячи гривен).

Ведомство отмечает, что несмотря на рост благосостояния граждан, обеспеченными можно назвать небольшую часть украинцев. Так, зарплату свыше 5,1 тысяч гривен в январе-сентябре 2018 года получали лишь 27% людей (в аналогичном периоде 2017 года таких было 12,6%).

Стоить отметить, что почти 61% городских жителей и 57,5% селян в прошлом году получали в месяц меньше, чем среднестатистический украинец.

Также на уровень жизни украинцев повлиял и рост цен на продукты питания, который не позволил людям хоть немного изменить структуру трат. Таким образом, 48% доходов граждане страны тратят на еду, 15% – на оплату услуг ЖКХ, на одежду и обувь – приблизительно 5%, на здоровье – около 4% семейного бюджета.

При этом, особенных улучшений в качестве питания за год также не произошло. Люди стали больше покупать мяса – среднемесячное потребление этого продукта выросло на 200 грамм до 4,8 кг. Зато на столько же сократили потребление молочных продуктов (19,1 кг/месяц в 2018 году). А также увеличили в своем рационе сразу на полкило потребление овощей – съедают 9,5 кг/месяц таких продуктов.