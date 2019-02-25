Советы спасателей для любителей зимнего туризма в горах

Новости Украины: Вызовов специалисты ГСЧС имеют немало, ведь несмотря на многочисленные предупреждения граждане продолжают испытывать стихии на прочность.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить в горы во время ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Каждый день усилиями горных аварийно-спасательных формирований ГСЧС Украины осуществляются работы по поиску и спасению людей, а также оказанию им неотложной медицинской помощи на объектах и территориях в горной и лесной местности", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, вызовов специалисты Службы спасения имеют немало, ведь несмотря на многочисленные предупреждения как синоптиков, так и самих спасателей, граждане продолжают испытывать стихии на прочность и рискуют жизнью в горах.

Поэтому, несмотря на увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием туристов, всем любителям активного зимнего отдыха в горах спасатели советуют всегда соблюдать правила безопасности и следить за снеголавинной ситуацией на ресурсе Укргидрометцентра.

В ГСЧС напоминают и о важности регистрации своих маршрутов. Списки телефонов для регистрации предоставляются на интернет-страницах ГУ ГСЧС в Львовской области; в ГСЧС в Закарпатской области; В ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Спасатели советуют гражданам, которые отправляются в туристический поход, соблюдать следующие советы: обязательно информировать своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше - зарегистрировать свое горное путешествие на спасательных постах; избегать походов в одиночку. Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человека; нужно убедиться, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Взять с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду; поинтересоваться условиями местности и прогнозом погоды; обязательно взять с собой проверенные туристические карты; в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Как сообщалось, в 20:30 22 февраля в 4-ю специализированную поисково-спасательной группу поисково-спасательного отделения села Яворник Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области пришли четверо туристов и сообщили, что их группе (8 человек), которая двигалась в направлении горы Поп Иван, необходима срочная помощь.

Как выяснилось, группа предварительно не зарегистрировалось в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла объявлением об осложнении погодных условий. Поисково-спасательная операция завершилась только 24 февраля, когда двое пострадавших и двое погибших туристов были доставлены в урочища Погорелец и переданы медикам и правоохранителям. В этот же день стало известно, что во время происшествия пострадали и трое спасателей, которые с обморожением конечностей и лица были госпитализированы в лечебное учреждение.