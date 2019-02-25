Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Советы спасателей для любителей зимнего туризма в горах

Советы спасателей для любителей зимнего туризма в горах
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Вызовов специалисты ГСЧС имеют немало, ведь несмотря на многочисленные предупреждения граждане продолжают испытывать стихии на прочность.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить в горы во время ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Каждый день усилиями горных аварийно-спасательных формирований ГСЧС Украины осуществляются работы по поиску и спасению людей, а также оказанию им неотложной медицинской помощи на объектах и территориях в горной и лесной местности", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, вызовов специалисты Службы спасения имеют немало, ведь несмотря на многочисленные предупреждения как синоптиков, так и самих спасателей, граждане продолжают испытывать стихии на прочность и рискуют жизнью в горах.

Поэтому, несмотря на увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием туристов, всем любителям активного зимнего отдыха в горах спасатели советуют всегда соблюдать правила безопасности и следить за снеголавинной ситуацией на ресурсе Укргидрометцентра.

В ГСЧС напоминают и о важности регистрации своих маршрутов. Списки телефонов для регистрации предоставляются на интернет-страницах ГУ ГСЧС в Львовской области; в ГСЧС в Закарпатской области; В ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Спасатели советуют гражданам, которые отправляются в туристический поход, соблюдать следующие советы: обязательно информировать своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше - зарегистрировать свое горное путешествие на спасательных постах; избегать походов в одиночку. Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человека; нужно убедиться, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Взять с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду; поинтересоваться условиями местности и прогнозом погоды; обязательно взять с собой проверенные туристические карты; в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Спасение туристов в Карпатах: Трое спасателей обратились в больницу

Как сообщалось, в 20:30 22 февраля в 4-ю специализированную поисково-спасательной группу поисково-спасательного отделения села Яворник Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области пришли четверо туристов и сообщили, что их группе (8 человек), которая двигалась в направлении горы Поп Иван, необходима срочная помощь.

Как выяснилось, группа предварительно не зарегистрировалось в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла объявлением об осложнении погодных условий. Поисково-спасательная операция завершилась только 24 февраля, когда двое пострадавших и двое погибших туристов были доставлены в урочища Погорелец и переданы медикам и правоохранителям. В этот же день стало известно, что во время происшествия пострадали и трое спасателей, которые с обморожением конечностей и лица были госпитализированы в лечебное учреждение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Спасатели, Горы, ГСЧС, ГСЧС Украины, Горный туризм, Советы любителям горного туриста, Советы любителям горного туриста от спасателей, Советы любителям зимнего туризма, Зимний туризм, Зимний туризм в горах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь