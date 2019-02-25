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Понедельник, 25.02.2019
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Ходатайство по делу экс-главы Генштаба ВСУ суд рассмотрит сегодня

Ходатайство по делу экс-главы Генштаба ВСУ суд рассмотрит сегодня
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Санкция статьи, которую инкриминируют Замане, предусматривает безальтернативный арест.

Печерский районный суд Киева в понедельник рассмотрит ходатайство Военной прокуратуры об аресте генерал-полковника Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене.Об этом рассказал во время пресс-конференции в понедельник главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Прокуратура направила в Печерский райсуд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей генерал-полковнику Владимиру Замане", - сказал он.

Матиос добавил, что система распределения суда определила судью, который будет избирать меру пресечения Замане в понедельник, 25 февраля.

Чиновник добавил, что санкция статьи, которую инкриминируют Замане, предусматривает безальтернативный арест.

Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана

Как сообщалось, Военная прокуратура сообщила о подозрении в госизмене бывшему руководителю Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковнику Владимиру Замане.

Генерал-полковник Замана подозревается в государственной измене.

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Все по теме:

Минобороны, ВСУ, Владимир Замана, Госизмена, Генштаб, Генштаб ВСУ, Экс-глава Генштаба ВСУ.
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