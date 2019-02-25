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УГКЦ ответила на призыв Филарета не проводить службу в Софийском соборе

УГКЦ ответила на призыв Филарета не проводить службу в Софийском соборе
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Минкульт распространил обращение, в котором заявил, что не давал УГКЦ разрешения на богослужение в Софийском соборе.

Вопрос относительно проведения Украинской греко-католической церковью на Благовещение богослужения в Софийском соборе обсудят руководители УГКЦ и Православной церкви Украины. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

"В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной нашей Церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года не принято... С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее в своем послании по случаю столетия восстановления соборности украинского народа и его государства Блаженнейший Святослав напомнил, что УГКЦ является наследницей Киевской церкви: "Удивительным воплощением, незыблемой святыней премудрости Божьей стала святая София Киевская, собор, который по сей день является красноречивым символом первичной целостности и полноты единой и неделимой Киевской церкви".

Как сообщалось, 18 февраля глава УГКЦ Блаженнейший Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. По его словам, он получил от министра культуры Украины Евгения Нищука сообщение, что 7 апреля УГКЦ сможет совершить Божественную литургию в соборе святой Софии в Киеве.

Вскоре Минкульт распространил обращение, в котором заявил, что не давал УГКЦ разрешения на богослужение в Софийском соборе. Однако впоследствии это обращение удалили с сайта Минкультуры.

В то же время, бывший предстоятель УПЦ КП Филарет, который теперь носит титул почетного патриарха ПЦУ призвал Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения литургии, выразив мнение, что это "может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине". К тому же, по его словам, этим могла бы воспользоваться страна-агрессор с целью провокации.

Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения литургии в Софийском соборе

Глава УГКЦ Святослав находится с двухнедельным визитом в Ватикане.

Министр культуры Евгений Нищук ранее заявлял, что Софийский собор в Киеве не планируют использовать как церковь для постоянных богослужений.

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Церковь, УГКЦ, Минкульт, Блаженнейший Святослав, ПЦУ.
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