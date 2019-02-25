СБУ сорвала попытку вмешательства спецслужб РФ в выборы-2019

Новости Украины: Выяснилось, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных дан

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", с использованием которого осуществлялось администрирование антиукраинской группы "Сумы ‒ это Россия – Новороссия", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома.

Авторизация страницы осуществлялась с IP-адреса, принадлежащего компании, зарегистрированной в Москве.

"С использованием фейкового аккаунта в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети интернет накануне и во время избирательного процесса", - отмечают в спецслужбе.

В связи с этим СБУ обращается к гражданам с просьбой в случае обнаружения противоправных фактов использования их личных данных информировать правоохранителей.