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СБУ сорвала попытку вмешательства спецслужб РФ в выборы-2019

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СБУ сорвала попытку вмешательства спецслужб РФ в выборы-2019
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Выяснилось, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных дан

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", с использованием которого осуществлялось администрирование антиукраинской группы "Сумы ‒ это Россия – Новороссия", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома.

Авторизация страницы осуществлялась с IP-адреса, принадлежащего компании, зарегистрированной в Москве.

"С использованием фейкового аккаунта в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети интернет накануне и во время избирательного процесса", - отмечают в спецслужбе.

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В связи с этим СБУ обращается к гражданам с просьбой в случае обнаружения противоправных фактов использования их личных данных информировать правоохранителей.

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СБУ, Выборы 2019, Роман Н, Сумы ‒ это Россия – Новороссия.
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