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Тука уверен, что уровень явки на выборы на Донбассе будет низким

Тука уверен, что уровень явки на выборы на Донбассе будет низким
18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уверен, что не стоит ожидать на выборах на Донбассе более чем 30%.

В Донецкой и Луганской областях на предстоящих выборах явка не превысит 30%. Об этом на круглом столе в сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей. В 2014 году он составлял от 25 до 30%. Я не думаю, что в этом году явка будет выше", - сказал Тука.

Он подчеркнул, что законопроект 6240, который сейчас находится в Верховной Раде и предусматривает ряд изменений относительно обеспечения избирательного права внутренне перемещенных лиц, был рассмотрен рабочей группой при участии общественных организаций. Впрочем профильный комитет, по мнению заместителя министра, самоустранился от оценки предложенных изменений.

"Только 2 недели назад профильный комитет дал заключение, но в этом случае замечаний не было, было предложение вынести в зал для голосования. Фактически комитет самоустранился от оценки предложенных изменений. Я должен откровенно сказать, что не верю в то, что голосование (по законопроекту 6240 - ред.) состоится до парламентских выборов", - подчеркнул Тука.

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В то же время, как отметила на круглом столе соучредитель Общественной организации "RE:Старт" Екатерина Назимко, по данным мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, который был проведен осенью 2018 года, на президентских и парламентских выборах планируют голосовать только 44% внутренне перемещенных лиц, 33% не планируют голосовать, треть от этого количества утверждают, что не понимают своих прав в процессе голосования. 64% опрошенных, по ее словам, также не знакомы с порядком голосования на новых территориях, где они сейчас проживают.

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Выборы, Луганск, Донбасс, Георгий Тука, Тука.
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