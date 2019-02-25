Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир

Новости Украины: Угроза со стороны государства-агрессора остается "очень высокой", и отвести ее может только распространение системы европейской безопасности на Украину.

Пока Украина не станет членом Европейского Союза и НАТО, никто не сможет гарантировать нашей стране мир и спокойствие. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития Киевской области в Броварах.

"Мы, украинцы, хотим мира, мы хотим покоя, а пока Украина не получит членство в Европейском Союзе и НАТО, ни мира, ни покоя нам никто гарантировать не может", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что угроза со стороны государства-агрессора остается "очень высокой", и отвести ее может только распространение системы европейской безопасности на Украину, превращение государства в регионального лидера в экономике, в сфере безопасности и в уровне благосостояния граждан.

Как сообщалось ранее, 20 февраля вступил в силу Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". Верховная Рада приняла его 7 февраля, а 19 февраля документ подписал Президент.

21 февраля изменения в Конституцию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО вступили в силу.