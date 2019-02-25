Порошенко рассказал, что мечтает работать депутатом Европарламента

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поделился во время выступления, что мечтает работать депутатом Европейского парламента от Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС" в городе Переяслав-Хмельницком заявил, что мечтает после завершения президентской каденции или каденций стать депутатом Европейского парламента от Украины.

Порошенко подчеркнул, что считает данную должность достойной, но в то же время подчеркнул, что право делегировать депутатов в Европарламент может только страна-член ЕС.

После данного заявления, президент Украины подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставления соответствующих заявок о вступлении.

Напомним, закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и вступает в силу на следующий после этого день, то есть 21 февраля. Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал данный закон. Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".