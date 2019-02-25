Порошенко рассказал, что мечтает работать депутатом Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС" в городе Переяслав-Хмельницком заявил, что мечтает после завершения президентской каденции или каденций стать депутатом Европейского парламента от Украины.
Порошенко подчеркнул, что считает данную должность достойной, но в то же время подчеркнул, что право делегировать депутатов в Европарламент может только страна-член ЕС.
После данного заявления, президент Украины подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО и предоставления соответствующих заявок о вступлении.
Напомним, закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и вступает в силу на следующий после этого день, то есть 21 февраля. Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал данный закон. Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".