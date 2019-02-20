Обнародовали изменения в Конституцию о курсе к ЕС и НАТО

Новости Украины: Изменения в Конституцию о намерении Украины вступить в ЕС и НАТО вступят в силу 21 февраля.

Закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и вступает в силу на следующий после этого день, то есть 21 февраля.

"Это закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте закона.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал данный закон.

Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров в свою очередь должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле Конституции Украины будет закреплено, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".