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Парубий подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Парубий подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС
21:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

После этого закон будет направлен на подпись президенту Украины.

Спикер сообщил, что предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

"Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", - заявил А.Парубий.

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"В соответствии с ч.11 ст.49 регламента Верховной Рады Украины я имею право сейчас неотложно подписать изменения в Конституцию, которые мы сегодня приняли", - добавил председатель парламента.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

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ЕС, НАТО, Андрей Парубий, Курс Украины в НАТО и ЕС.
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