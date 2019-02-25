Порошенко рассказал, кто является настоящим кадровым резервом государства

Новости Украины: Не смог отметить, что особое внимание привлекают также эффективные действия активных волонтеров,

Молодые лидеры объединенных территориальных громад являются кадровым резервом государства, который через два-три года проявит себя на общенациональном уровне. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на Совете регионального развития Киевской области, сообщает корреспондент.

"В Украине политиков много, а вот с лидерами - хуже. И вы, и я немного знаем людей, способных брать ответственность, определять для дела стратегические цели и достигать их ... Поэтому нам следует очень внимательно присматриваться к молодым лидерам ОТГ. Сегодня уже констатируем: они появились и выросли на волне децентрализации. Пять лет тому назад их еще никто не знал, а сегодня они, своими действиями изменив громаду, завтра могут активно участвовать в изменениях Украины ", - сказал Порошенко.

В этом контексте он отметил, что особое внимание привлекают также эффективные действия активных волонтеров, которые максимально участвовали в формировании и утверждении планов развития местных громад.

Глава государства спрогнозировал, что через два-три года этот кадровый резерв проявится на общенациональном уровне. По его убеждению, молодые лидеры ОТГ - это именно те лица в политике, которые сегодня хотят видеть украинцы.

"Они не просто те, кто умеют красиво говорить, а те, кто за последние три-четыре года на уровне громады доказал свою эффективность. Я не сомневаюсь, что они придут в политику не с новейшими пиар-технологиями, а с опытом реально сделанных дел. Этот опыт нужен громадам, этот опыт нужен Украине ", - подчеркнул Президент. Молодые лидеры ОТГ - настоящий кадровый резерв государства - Порошенко.