Денисова отправляется в Швейцарию, где будет бороться за права украинских политзаключенных в РФ

Новости Украины: По словам Денисовой, у нее неизменная позиция в отношении украинских политзаключенных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отбыла в Швейцарию, где примет участие в дискуссии о нарушении прав украинских военнопленных и политических заложников РФ. Об этом она сообщила в Facebook.

"Улетаю в Швейцарию, где в рамках 40-й сессии Совета ООН буду принимать участие в дискуссии о нарушении прав украинских военнопленных и политических заложников Российской Федерации. Буду и далее настаивать на том, что трем раненым морякам необходимо квалифицированное лечение, а не поверхностное обследование. РФ должна обращаться с военнопленными в полном соответствии с их статусом и освободить всех согласно Женевской конвенции 1949 года", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, у нее неизменная позиция в отношении украинских политзаключенных.

"Свыше 70 граждан Украины до сих пор находятся в заключении на территории России и временно оккупированного Крыма. Им не оказывается необходимая медицинская помощь и отсутствуют надлежащие условия пребывания. Это нарушение норм международного гуманитарного права", - написала она.

Также, как отметила омбудсмен, она выступит с двумя заявлениями на другие темы.

"Первое касается влияния внешнего долга и других связанных с ним международных финансовых обязательств государств на полную реализацию всех прав человека, в частности экономических, социальных и культурных прав. Второе посвящено теме пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - объяснила Денисова.