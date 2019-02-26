Киевский суд продолжит рассмотрение дела Савченко-Рубана

Новости Украины: Верховный суд вернул рассмотрение дела Савченко и Рубана в Киев.

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Такое решение принял Верховный суд, сообщает Радио Свобода.

До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в Чернигове, или же им удобнее добираться в этот город.

Апелляционный суд Черниговской области 15 февраля частично удовлетворил представление председателя Черниговского районного суда Дмитрия Криворученко об изменении территориальной подсудности этого дела, приняв решение внести соответствующее представление в Верховный суд, чтобы тот заново определил, где будет рассматриваться уголовное производство по обвинению Савченко и Рубана.

Как сообщалось, Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти из оккупированной территории Донецкой области крупную партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.

Надежду Савченко, которую считают союзницей Рубана, арестовали позже. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.