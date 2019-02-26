Скачать
Вторник, 26.02.2019
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров, MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров и MARUV не едет на Евровидение
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV

Киевский суд продолжит рассмотрение дела Савченко-Рубана

Киевский суд продолжит рассмотрение дела Савченко-Рубана
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховный суд вернул рассмотрение дела Савченко и Рубана в Киев.

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Такое решение принял Верховный суд, сообщает Радио Свобода.

До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда рассмотрение перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в Чернигове, или же им удобнее добираться в этот город.

Апелляционный суд Черниговской области 15 февраля частично удовлетворил представление председателя Черниговского районного суда Дмитрия Криворученко об изменении территориальной подсудности этого дела, приняв решение внести соответствующее представление в Верховный суд, чтобы тот заново определил, где будет рассматриваться уголовное производство по обвинению Савченко и Рубана.

Как сообщалось, Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти из оккупированной территории Донецкой области крупную партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.

Экс-руководитель генштаба ВСУ: Я готов доказывать свою правоту

Надежду Савченко, которую считают союзницей Рубана, арестовали позже. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Верховный суд, Надежда Савченко, Владимир Рубан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
02 Польза кофе для мужчин подтверждена врачами
03 Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
04 Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
05 Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Нова Пошта&quot; вскоре будет работать без выходных
"Нова Пошта" вскоре будет работать без выходных
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь