Скачать
Вторник, 26.02.2019
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"

Смотрите фото (6)
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Погода в Украине во вторник, 26 февраля, будет ветреной и мокрой, температура воздуха, хоть и не до "минуса", однако заметно снизится.

В ближайшие сутки, 26 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и умеренно-теплая воздушная масса, перемещающаяся с Балтики, сообщает Укргидрометцентр в понедельник.

Ночью в восточных областях, днем на большей части территории страны небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза , днем около 0°.

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 26 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 26 февраля:

  • Ужгород – пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5
  • Львов – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью  -1...+1, днем +3...+5
  • Тернополь –  пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Черновцы – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Хмельницкий – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Луцк –  пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Ровно –  дождь, ночью-1...+1, днем +4...+6
  • Житомир – дождь, ночью  -1...+1, днем +3...+5
  • Винница – дождь, ночью  -1...+1, днем +2...+4
  • Одесса – дождь, ночью 0...-2, днем +3...+5
  • Николаев – дождь, ночью 0...-2, днем +3...+5
  • Херсон – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Симферополь – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Кропивницкий – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Черкассы – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Чернигов – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Сумы –  дождь, ночью -2...-4, днем +1...+3
  • Полтава –  дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Днепр – дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Запорожье – дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5
  • Донецк –   дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4
  • Луганск – дождь, ночью 0...-2, днем -2...-4
  • Харьков – дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Киев – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 

На 27 февраля синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 27 февраля, Фото: meteo.gov.ua

28 февраля в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Левобережье 2-7 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, на Правобережье и в Крыму 3-8 °, в западных областях 7-12° тепла.

В столичном регионе без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, Фото: meteo.gov.ua

1 марта синоптики прогнозируют временами небольшой дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге страны и Закарпатье до 10°. 2 марта в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-7° мороза, в восточных областях до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua

На Киевщине 1 марта временами небольшой дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. 2 марта без осадков; температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 3° мороза до 2 ° тепла.

Великий пост 2019: начало поста и что категорически нельзя

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

Поздняя или ранняя: львовская бабачиха предсказала весну

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Метели, Погода 25 февраля, Прогноз погоды на 26 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов
02 Приметы и обряды на 26 февраля – Мартынов день, (Степанов день)
03 Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"
04 В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
05 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на учения в Украину
Рада допустила иностранные войска к учениям в Украине 268
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Спектакль &quot;Мартина ложь&quot;: премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь