Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"

Новости Украины: Погода в Украине во вторник, 26 февраля, будет ветреной и мокрой, температура воздуха, хоть и не до "минуса", однако заметно снизится.

В ближайшие сутки, 26 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и умеренно-теплая воздушная масса, перемещающаяся с Балтики, сообщает Укргидрометцентр в понедельник.

Ночью в восточных областях, днем на большей части территории страны небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза , днем около 0°.

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 26 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 26 февраля:

Ужгород – пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5

– пасмурно, ночью 0...-2, днем +3...+5 Львов – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5 Тернополь – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Черновцы – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Хмельницкий – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5 Луцк – пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +4...+6 Ровно – дождь, ночью-1...+1, днем +4...+6

– дождь, ночью-1...+1, днем +4...+6 Житомир – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5 Винница – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Одесса – дождь, ночью 0...-2, днем +3...+5

– дождь, ночью 0...-2, днем +3...+5 Николаев – дождь, ночью 0...-2, днем +3...+5

– дождь, ночью 0...-2, днем +3...+5 Херсон – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5 Симферополь – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Кропивницкий – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Черкассы – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Чернигов – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Сумы – дождь, ночью -2...-4, днем +1...+3

– дождь, ночью -2...-4, днем +1...+3 Полтава – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4 Днепр – дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4

– дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4 Запорожье – дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5 Донецк – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4 Луганск – дождь, ночью 0...-2, днем -2...-4

– дождь, ночью 0...-2, днем -2...-4 Харьков – дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4

– дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4 Киев – дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

На 27 февраля синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 27 февраля, Фото: meteo.gov.ua

28 февраля в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Левобережье 2-7 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, на Правобережье и в Крыму 3-8 °, в западных областях 7-12° тепла.

В столичном регионе без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, Фото: meteo.gov.ua

1 марта синоптики прогнозируют временами небольшой дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге страны и Закарпатье до 10°. 2 марта в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-7° мороза, в восточных областях до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua

На Киевщине 1 марта временами небольшой дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. 2 марта без осадков; температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 3° мороза до 2 ° тепла.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".