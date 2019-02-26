Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"

В ближайшие сутки, 26 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять влажная и умеренно-теплая воздушная масса, перемещающаяся с Балтики, сообщает Укргидрометцентр в понедельник.
Ночью в восточных областях, днем на большей части территории страны небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях до 7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза , днем около 0°.
В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 26 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 26 февраля:
На 27 февраля синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.
В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 27 февраля, Фото: meteo.gov.ua
28 февраля в западных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Левобережье 2-7 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, на Правобережье и в Крыму 3-8 °, в западных областях 7-12° тепла.
В столичном регионе без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 3-8° тепла.
Прогноз погоды на 28 февраля, Фото: meteo.gov.ua
1 марта синоптики прогнозируют временами небольшой дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге страны и Закарпатье до 10°. 2 марта в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-7° мороза, в восточных областях до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua
На Киевщине 1 марта временами небольшой дождь местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. 2 марта без осадков; температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 3° мороза до 2 ° тепла.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.
Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.
"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".