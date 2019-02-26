Скачать
Среда, 27.02.2019
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Великий пост 2019: история праздника и традиции
Великий пост 2019: история праздника и традиции

Школьники будут сдавать ВНО о создании ПЦУ и получении Томоса

Школьники будут сдавать ВНО о создании ПЦУ и получении Томоса
17:29 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В школьную программу для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и предоставления Томоса.

Министерство образования и науки Украины включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и предоставлению Томоса об автокефалии.

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии". Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, который был направлен на школы и управления образования", - говорится в сообщении пресс-служба Минобразования во вторник.

Отмечается, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

Кроме того, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не ранее 2021 года.

Ранее сообщалось, участие в пробном внешнем независимом тестировании примут 191 тыс. 314 человек. В целом участники пробного ВНО составят более 300 тысяч тестов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВНО, Минобразования, Томос, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
02 Великий пост 2019: история праздника и традиции
03 Беллью дал прогноз на бой Усик - Поветкин
04 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
05 Импичмент Порошенко: бланки подписных листов оказались нелегитимными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
Генерал США говорил об российской угрозе и новой &quot;холодной войне&quot;
Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь