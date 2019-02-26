Экс-министр финансов Данилюк готов выступить в суде в защиту Заманы

Новости Украины: Обвинения Заманы в госизмене и развале армии беспочвенны и являются предвыборным пиаром, убежден экс-глава Минфина Данилюк.

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что обвинения в государственной измене и развале армии, выдвинутые против экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, являются необоснованными и пиаром перед выборами президента, а также заявляет о готовности свидетельствовать в суде для "сбалансированности процесса".

"Мой опыт сотрудничества с Заманой, говорит о том, что этот человек не занимался развалом армии. Ему было очень не просто противодействовать пророссийским министрам обороны Лебедеву и Саламатину, не говоря о президенте Януковиче. Уверен именно их руками создавались условия для ослабления армии - в частности через сознательное сокращение финансирования. Я считаю, что обвинения являются просто пиаром перед выборами. И похоже, что жизнь и достоинство Заманы стали заложниками политической игры. Он этого не заслуживает. Готов свидетельствовать в суде для сбалансированности процесса", - написал А.Данилюк в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Он рассказал, что знает В.Заману с осени 2013 года – их знакомство состоялось перед началом Революции Достоинства.

"Почти сразу после начала Майдана мы встретились тайно, обсудили риск привлечения армии для разгона акций протеста и рассуждали, как этого не допустить. Мы договорились вместе работать чтобы этого избежать. Активную роль во втягивании армии начал играть министр Лебедев - чью пророссийскую ориентацию мы хорошо понимали. Он издал приказ провести в армейских частях обсуждение по ситуации в стране и обратиться к президенту Януковичу с призывом навести порядок. Мы выработали механизм противодействия, и я лично был свидетелем действий Заманы по недопущению выполнения этого преступного приказа. И именно его позиция не позволила втянуть армию в противостояние с собственным народом", - написал экс-министр.

Он вспоминает, что тогда давление продолжалось, и в январе 2014г В.Замана решил подать рапорт об отставке.

"Я его уговорил этого не делать, ведь было понятно, что ему быстро найдут замену в лице беспринципного человека, который будет выполнять любые приказы. А пока Замана был в должности, сохранялся хоть какой-то контроль за ситуацией. Владимир переступил через себя и согласился. И это спасло ситуацию в последние дни Майдана когда Янукович отдал приказ вводить армию на Майдан, а Замана отказался. Отказался несмотря на угрозы и давление. Его уволили и назначили замсекретаря СНБО - даже не спрашивая его согласия - чтобы не позволить отступить с оппозиционной позицией", - написал А.Данилюк.

Экс-глава Минфина также отметил, что после революции В.Замана был назначен уполномоченным Верховной Рады.

"Началась агрессия России. Я помню была собрана группу специалистов по проблематике Крыма - мы сидели на военной части аэропорта Борисполь - но нашу миссию отменили. Когда началась прямая агрессия Замана не смог получить приказы главнокомандующего по привлечению подразделений. Приказов от главнокомандующего не поступало. Вопрос, как можно было бросить армию в такой важный момент?", - написал А.Данилюк.

В.Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила В.Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

25 февраля 2019г правоохранители задержали В.Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены. "Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба… Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сказал на брифинге в Генеральной прокуратуре Украины в понедельник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В ночь на вторник, 26 февраля, Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу В.Заману сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога.