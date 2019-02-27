Контрабанда в ОПК: Два директора предприятий Укроборонпрома отстранены от должностей

Новости Украины: Директоры КБ им.Морозова и Изюмского приборостроительного завода отстранены от должностей на время расследования.

Директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.А.Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" (Харьковская область) Сергей Филоненко отстранены от своих должностей.

"Такое решение было принято Генеральным директором "Укроборонпрома" Павлом Букиным в связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информацией, и с целью обеспечения условий для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", в структуру которого входят оба предприятия.

В ведомстве подчеркивают, что руководство концерна заинтересовано в привлечении к ответственности причастных к злоупотреблениям.

"Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следователям всю необходимую информацию. Руководство Концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с Законом", - говорится в сообщении пресс-службы концерна.