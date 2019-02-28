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Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор

Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор

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Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Согласно православному и народному календарям, покровителем даты 28 февраля считается святой Онисим. В народе его называли Онисим-овчар.

Говорят, что 28 февраля - это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений. Именно поэтому, очень часто в такой день устанавливается не самая теплая погода.

По мнению народных "метеорологов" на Онисима Овчара зима становилась безрогой, истратив морозную силу и потеряв над землей былую власть. В этот день деревенские хозяйки выставляли на утреннюю зарю лучший моток пряжи, чтобы была она белой и крепкой, и семенное зерно в надежде на обильный урожай.

А рачительные мужики, дождавшись первой онисимовой звезды, выходили вместе с опытными овчарами за околицу. Там, положив земные поклоны на все четыре стороны, принимались они заклинать звездное небо, с тем чтобы овцы по весне хорошо и без потерь ягнились: "Засветись, звезда ясная, по поднебесью, на радость миру крещеному. Загорись огнем негасимым на утеху православным. Ты заглянь, звезда, во двор к (имярек). Ты освяти, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы и у раба (имярек) уродилось овец".

После этого хозяин вел овчара в избу скрепить звездную окличку и взаимный договор обильным ужином. А овцы в овчарнях продолжали мирно похрустывать сеном, весны дожидаясь.

На Руси день 28 февраля всегда ожидали с большой радостью, потому что с его наступлением начинались проводы зимы. Иногда день этот выпадает на Масленицу – русский праздник, который предполагает множество развлечений. В любом случае, 28 февраля люди радуются тому, что весна уже на подходе.

В православной церкви 28 февраля почитают память святого Онисима, которого также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец. Также Онисима считают покровителем пастухов. Продолжали делать заговор на звезды. Для этого выходили на улицу и произносили особые заклинания. Также говорили, что в этот день нужно успеть защитить себя от злословия и сплетен – для этого читались специальные молитвы. Знахарки могут отчитывать мужей, которые бьют своих жен.

Традиции 28 февраля

Онисим считается покровителем овцеводства, и в этот день овчары окликали звезды для обильного плодородия овец. Вечером, когда на небосводе становились видны первые звезды, хозяин овец и овчар выходили за околицу и клали на все четыре стороны по три поклона. Овчар становился на руно и произносил следующие слова: «Засветись, звезда ясная, по поднебесью на радость миру крещеному; загорись огнем негасимым на утеху православным. Ты загляни, звезда ясная, на двор к рабу Божьему (имя). Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец у раба Божьего (имя). Как по поднебесью звездам несть числа, так бы у раба Божьего (имя) уродилось овец более того». После окликания хозяин приводил овчара к себе в избу, угощал его вином и наделял подарками. Продолжали морозить семена, готовя их к посеву: собирали в амбарах разные семена, выставляли на три утренние зари на мороз и откладывали к посеву. Продолжали зорнить пряжу: первый моток, лучший из всей пряжи, выставляли на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была белой, чистой и крепкой.

Народные приметы

Паводок на Онисима – отличный сенокос будет Говорят: "Как Онисим аукнул, так сентябрь окликнул". То есть по погоде в этот день судят, каким будет месяц сентябрь – теплым или холодным

Полезно проморозить семена на Онисима – тогда они "закалятся" и дадут хорошие всходы. Для этого семена выносили на мороз и через несколько часов клали в теплое место. Также считалось, что таким образом на них исходит благодать, потому что Бог смотрит с неба в этот день. После этого появлялась надежда на сбор богатого урожая.

Много звезд на небе – примета к тому, что много ягнят родится

Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса

Если снег 28 февраля практически полностью растает – много сена будет

Гадания, которые совершаются в этот день, считаются одними из самых верных

Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, нужно подарить ему вещи из овчины. Также укутывали младенца в платок из козьего пуха.

Знаменательные события в истории: 28 февраля 2019 года

Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури

Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке – жди снегопада

Алый закат предвещает сильную метель

Яркая и полная луна видна на небе – примета того, что холода еще не отступят Мало снега – жди неурожая

По примете 28 февраля нельзя строить планы на будущее – задуманное не исполнится.

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