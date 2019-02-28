Скачать
Четверг, 28.02.2019
В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект в Раду
Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект в Раду
Стало известно, когда Динамо сыграет с Хоффенхаймом в Юношеской лиге УЕФА
Стало известно, когда Динамо сыграет с Хоффенхаймом в Юношеской лиге УЕФА
Церковный православный календарь на март 2019 года
Церковный православный календарь на март 2019 года

Ближайшая родительская суббота в марте 2019 года

Смотрите фото (3)
Ближайшая родительская суббота в марте 2019 года
13:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В марте 2019 года каждый сможет посетить храм, чтобы вспомнить ушедших близких и помолиться за их покой.

Православный мир поминает усопших в специально отведенные для этого дни. В марте первой будет Вселенская родительская суббота, когда верующие смогут вознести молитвы Высшим Силам об упокоении душ близких людей.

Эта родительская суббота названа мясопустной из-за запрета на употребление мяса и мясной продукции. В этот день в церквях и храмах поминают всех крещеных верующих, и священнослужители призывают всех молитвами помочь душам обрести покой. 

За день до родительской субботы, в пятницу 1 марта, верующие собираются на панихиду, которая проходит в вечернее время. Утром православные христиане вновь собираются в стенах церквей и храмов, чтобы поприсутствовать на утренней литургии. Многие приносят продукты, которые впоследствии будут раздаваться нуждающимся.

Тем, кто не имеет возможности попасть в храм Божий, помолиться можно и дома, у икон Богоматери и Спасителя. Верующие зажигают церковные свечи и лампады, а затем возносят молитвы о своих почивших родственниках.

Не стоит забывать о том, что поминать усопших алкоголем возбраняется. Считается также, что в этот день нельзя молиться о тех, кто наложил на себя руки, и о некрещеных. Для поминовения таких людей церковь определяет иные дни.

После посещения храма или церкви верующие могут отправиться на кладбища. В родительскую субботу 2 марта каждый можно убраться на могиле, привести в порядок оградки и поставить свежие цветы взамен увядших. На кладбище также совершают литию. Для этого приглашают священнослужителя или усиленно молятся самостоятельно.

Великий пост 2019: традиционный календарь питания

На кладбищах не принято есть и тем более употреблять горячительные напитки. Также священнослужители просят воздержаться от оставления помина — продуктов питания, сладостей и выпечки. Это считается пережитком языческой веры. Не стоит оставлять на могилах усопшего предметы из жизни, указывающие на его вредные привычки и пристрастия. Вместо этого нужно помолиться об отпущении его грехов.

В родительскую субботу не запрещено убираться в доме и заниматься иными необходимыми делами. Важно, чтобы бытовые хлопоты не были в ущерб молитвам, поэтому уборку и готовку лучше перенести на вечернее время, после поминального обеда, на который можно пригласить всех родственников. Во время застолья употребляется постная скромная пища и читаются молитвы об усопших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Март, 2 марта, 2019, Март 2019, Родительские субботы, Родительские субботы 2019, Вселенская родительская суббота.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
02 Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
03 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
04 Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления
05 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Евровидение 2019: Украину могут оштрафовать за отказ
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
ВР планирует ввести институт уполномоченного экономического оператора
ВР планирует ввести институт уполномоченного экономического оператора
ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе
ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь