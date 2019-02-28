Ближайшая родительская суббота в марте 2019 года

Новости Украины: В марте 2019 года каждый сможет посетить храм, чтобы вспомнить ушедших близких и помолиться за их покой.

Православный мир поминает усопших в специально отведенные для этого дни. В марте первой будет Вселенская родительская суббота, когда верующие смогут вознести молитвы Высшим Силам об упокоении душ близких людей.

Эта родительская суббота названа мясопустной из-за запрета на употребление мяса и мясной продукции. В этот день в церквях и храмах поминают всех крещеных верующих, и священнослужители призывают всех молитвами помочь душам обрести покой.

За день до родительской субботы, в пятницу 1 марта, верующие собираются на панихиду, которая проходит в вечернее время. Утром православные христиане вновь собираются в стенах церквей и храмов, чтобы поприсутствовать на утренней литургии. Многие приносят продукты, которые впоследствии будут раздаваться нуждающимся.

Тем, кто не имеет возможности попасть в храм Божий, помолиться можно и дома, у икон Богоматери и Спасителя. Верующие зажигают церковные свечи и лампады, а затем возносят молитвы о своих почивших родственниках.

Не стоит забывать о том, что поминать усопших алкоголем возбраняется. Считается также, что в этот день нельзя молиться о тех, кто наложил на себя руки, и о некрещеных. Для поминовения таких людей церковь определяет иные дни.

После посещения храма или церкви верующие могут отправиться на кладбища. В родительскую субботу 2 марта каждый можно убраться на могиле, привести в порядок оградки и поставить свежие цветы взамен увядших. На кладбище также совершают литию. Для этого приглашают священнослужителя или усиленно молятся самостоятельно.

На кладбищах не принято есть и тем более употреблять горячительные напитки. Также священнослужители просят воздержаться от оставления помина — продуктов питания, сладостей и выпечки. Это считается пережитком языческой веры. Не стоит оставлять на могилах усопшего предметы из жизни, указывающие на его вредные привычки и пристрастия. Вместо этого нужно помолиться об отпущении его грехов.

В родительскую субботу не запрещено убираться в доме и заниматься иными необходимыми делами. Важно, чтобы бытовые хлопоты не были в ущерб молитвам, поэтому уборку и готовку лучше перенести на вечернее время, после поминального обеда, на который можно пригласить всех родственников. Во время застолья употребляется постная скромная пища и читаются молитвы об усопших.