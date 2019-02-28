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Для спасения демографической ситуации каждая украинка должна родить 4 детей

Для спасения демографической ситуации каждая украинка должна родить 4 детей
17:38 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: По предварительным подсчетам, чтобы население Украины вновь составило 52 миллиона, каждой украинке нужно родить по четыре ребенка.

Для спасения демографической ситуации в Украине, каждая украинка должна рожать по четыре ребенка – и это учитывая оккупированные территории, включая Крым. В таком случае, население Украины снова составит 52 миллиона.

Как сообщают СМИ, в 2018 году именно такую задачу для себя поставило правительство Украины. Для ее достижения, Кабмин ввел программу рождаемости и поддержки семей. К сожалению, она не дала результатов, и по итогам последнего года рождаемость сократилась на 28 тысяч младенцев.

Нововведения в виде пакета малыша, муниципальной няни и прочего не стали причиной роста рождаемости. Сообщается, что за годы независимости украинцев стало на 10 миллионов меньше. По предварительной информации, сейчас эта цифра составляет 42 миллиона. Такая потеря сопоставима с количеством населения таких стран, как Греция, Швеция или Португалия.

Согласно неофициальной информации, еще несколько миллионов людей работают за границей. Таким образом, по подсчетам, в Украине проживает около 35 млн реального населения.  Определенная часть населения исповедует идеологию чайлдфри – добровольный отказ от возможности завести детей.

Еще одной демографической проблемой в Украине считается уменьшение количества женщин репродуктивного возраста. Это связано с последствиями кризиса в 1990-ых годах, когда рождаемость так же стремительно снизилась.

Сотрудник института демографии и социальных исследований Павел Шевчук заявил, что для того, чтобы украинцев вновь стало  52 миллиона до конца 2030-ых лет, каждая женщина должна рожать по четыре ребенка.

Напомним, Всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году. Для этого, в конце текущего 2019 года запланировано проведение подготовительного этапа в виде пробной переписи в одном из районов Киева и одном районе Киевской области. Местом проведения пробной переписи населения в декабре 2019 года выбран Оболонский район города Киева и Бородянский район Киевской области. 

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Все по теме:

Рост, Рождаемость, Население Украины, Демографическая ситуация в Украине, Украинка должна родить 4 ребенка, Количество реального населения Украины.
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