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Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

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Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
07:45 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Ярилин день отмечается 1 марта 2019 года (дата по старому стилю – 16 февраля).

Народный праздник посвящен Яриле - славянскому богу весны и плодородия, проводам зимы и встрече весны. В некоторых регионах этот день называли Данило-новичком, в честь первого дня весны.

История

В славянской мифологии Ярило (Ярила, Яровит, Яромир, Руевит) - бог земли, солнца, весны, тепла, солнечного луча и плодородия. Это сын бога Велеса и богини Додолы, также известной как Перуница - жена бога Перуна. Чаще Ярило изображается в виде молодого юноши или мужчины с венком из цветов на белокурой голове, в белой одежде, восседающим на белоснежном коне.

Традиции и обряды

Праздник отмечают народными гуляниями, ярмарками, песнями и хороводами. В это время отдыхают и веселятся работники полей. Для них это последняя возможность беззаботно погулять перед началом полевых работ.

Если ночью выпадает снег, то детей отправляют расчищать ступеньки крыльца, дорожки к колодцу или мостки на реку или озеро. Такой обряд, по поверью, приносит в дом счастье, а детям дарит здоровье.

Если в Ярилин день ясное утро, беременная женщина должна посмотреть на встающее солнце и хотя бы пару минут погреться в его лучах. Считается, что это придает силы матери выносить и родить здорового малыша.

Знаменательные события в истории: 1 марта 2019 года

В старину на Руси бабки-повитухи в этот день приносили в дом снег и умывали им лицо и руки. Считалось, что талая весенняя вода передаст им чистоту.

Приметы

  • Брошенная на снег ветка просела - скоро потеплеет.
  • Вороны громко кричат - жди похолодания.
  • Пришел Ярило - пора браться за вилы.
  • Стопленный в этот день снег считается целебным.

До 1492 г. новый год начинался 1 марта. Этот день считался значимым праздником. До XIX века он был выходным.

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