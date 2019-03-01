Сегодня Всемирный день комплимента: история праздника

Новости Украины: Комплимент это особая форма похвалы или одобрения, выраженная словесно в благожелательной форме.

Сам праздник был основан в Нидерландах Хансом Портвилетом в 2001 году. Всемирный день комплимента быстро завоевал популярность в Европе, а потом и в Америке, даже получил собственный сайт. Сейчас же его отмечают и у нас, хотя до сих пор ведутся споры, в какой именно день — 1 или таки 21 марта.

Впрочем, день комплимента не предполагает каких-то ярких торжеств или застолий. Он создан просто для того, чтобы радовать себя и свою семью теплыми словами.

В разных странах предпочтения женщин в плане комплиментов очень сильно различаются. Например, испанкам нравится, когда замечают красоту их волос, американки, француженки и итальянки довольны комплиментам наряду. Англичанки тают от восхищения их ножками, немки предпочитают слушать о том, как хороша их кожа.

Кстати, существуют и некоторые запреты, связанные с комплиментами. Например, в Англии женщинам не целуют руки и не хвалят их внещность. В Норвегии комплимент и похвалу в целом считают за лесть. Финны считают похвалу личным делом, потому выражать свои восторги прилюдно не рекомендуется.

Если словом можно ранить, то и исцелить тоже. Потому не бойся 1 марта сделать как можно больше комплиментов, чтобы ощасливить окружающих. И, конечно же, с достоинством принимай ответные добрые слова!