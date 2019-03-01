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Данные ЮНИСЕФ: Украина возглавляет мировой рейтинг заболеваемости корью

Данные ЮНИСЕФ: Украина возглавляет мировой рейтинг заболеваемости корью
12:40 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Количество заболевших корь в Украине за 2018 год составило 35 120 случаев инфицирования, это больше, чем на Филиппинах и в Бразилии вместе взятых.

По данным ЮНИСЕФ, количество заболевших корью в Украине является самым большим в мире по результатам 2018 года. В Всемирной организации здравоохранения сообщили, что наибольшее количество случаев заболевания корью 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалось в Украине, Филиппинах и Бразилии.

Сообщается, что в Украине только за 2018 год зарегистрировано 35 120 случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. На Филиппинах, которое заняло второе место, зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии - 10 262 случая.

Отмечается, что 98 стран мира отметили, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году. 

В связи с такими данными в ЮНИСЕФ заявили об отсутствии прогресса по преодолению данного заболевания,  которое очень легко предотвратить, но несет смертельную опасность.

В организации напомнили, что корь является очень заразным заболеванием, которое олее заразное, чем Эбола, туберкулез или грипп. Отмечается, что вирус может жить в помещении в течение двух часов после того, как инфицированный человек вышел из него. Он передается воздушно-капельным путем и повреждает дыхательные пути. Поскольку особого лечения от кори не существует,  единственным способом защититься от инфекции является вакцинация.

Данные ВОЗ: Украина заняла первое место по количеству больных корью в Европе

Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что за январь-февраль 2019 года корью в Украине заболело более 20 тысяч человек, из них более половины дети. Всего с начала вспышки кори умерли 30 человек, из них 9 человек с начала этого года.

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Статистика, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Укриана, Количество заболевших корью, Первое место в мире.
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