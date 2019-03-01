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Выборы 2019: Наев рассказал, как будут голосовать военные в районе ООС

Выборы 2019: Наев рассказал, как будут голосовать военные в районе ООС
14:05 Сегодня Телеграф Фото: 112 Украина

Новости Украины: Все бойцы ВСУ смогут воспользоваться своим конституционным правом, приняв участие в президентских выборах.

Украинские военнослужащие в районе проведения Операции объединенных сил смогут принять участие в голосовании на президентских выборах 31 марта, как и все граждане Украины. Об этом рассказал командующий ООС Сергей Наев в интервью изданию "Тиждень".

"На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков для военнослужащих. Они будут голосовать на правах обычных граждан Украины по своим паспортам. А командиры всех уровней и их заместители по морально-психологическому обеспечению предоставят им возможность беспрепятственно выполнить свой гражданский долг. То есть все те военнослужащие, которые, к примеру, не вовлечены в состав дежурных сил или боевого дежурства утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные — после обеда", - пояснил Наев.

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Он уточнил, что подготовка к выборам в подразделениях ООС ведется уже более месяца. "Для этого налажено взаимодействие с местными и государственными органами власти. Места, где будет происходить голосование личного состава, уже определены, организовано взаимодействие с ОИК по вопросам составления списков избирателей, образования участковых комиссий", - сказал Наев.

При этом командующий ООС заявил, что никакой специальной агитации для бойцов не предусмотрено, поэтому она не проводится.

"У нас все бойцы хорошо образованы, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - заверил Наев.

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Выборы, Голосование, Выборы 2019, Сергей Наев, ООС.
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