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Первый из 44 кандидатов: Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Первый из 44 кандидатов: Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко
13:48 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый в пятницу, 1 марта, сообщил об отказе от участия в выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу другого кандидата на пост главы государства Анатолия Гриценко.

Сообщается, что политик сослался на данные социологических исследований, который показал, что его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.  Он подчеркнул, что именно сейчас у Украины есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. 

Отмечается, что у кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко с декабря 2018 года по февраль 2019 года наблюдается незначительное укрепление ядра с 2,9% до 4,6% с сохранением показателей резерва на уровне 5,1 – 5,8% и потенциала на уровне – 9,8 – 9,4%. Вместе с тем у Садового укрепление ядра сдвинулось с 0,5% в январе до 2% в феврале.

Садовый рассказал, что на следующей неделе он планирует подписать публичное соглашение с кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко. Он сообщил, что в соглашении будут указаны важные принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики.

Примечательно, что Садовый стал первым из 44 кандидатов, который принял решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Сообщается, что денежный залог в размере 2,5 миллионов гривень ему возвращен не будет.

Садовый назвал решающее условие для выдвижения "единого" кандидата на выборы

По информации, вопрос объединения кандидатов поднимался с 2018 года, задолго до официального старта избирательной кампании. По прогнозам экспертов, у Гриценко хороший шанс победить на выборах при условии объединения с Садовым. Согласно результатам исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, если кандидаты в президенты Садовый и Гриценко объединятся, то последнего в качестве единого кандидата готовы поддержать 15,6%.

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Все по теме:

Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Отказ, Участие, Объединение, Кандидат в Президенты Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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