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Суббота, 02.03.2019
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Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона

Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона

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Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Этот день получил двойное название в честь святых, память которых отмечалась в этот день.

Обычно 2 марта ударяли морозы, и впервые за прошедшие 3 месяца на небе появлялись кучевые облака. Считали 2 марта летоуказателем и по природным явлениям определяли погоду на период с июня по август.

В православной церкви 2 марта почитают память святого Феодора Тирона и святой Мариамны. При жизни эти люди отличались добротой и благочестием, но удивителен тот факт, что впоследствии их образы трансформировались в негативных персонажей и стали частью славянской мифологии. Например, Феодор Тирон предстал в облике тирана, который в какой-то момент раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Что касается святой Мариамны, то она впоследствии стала известна как жена домового, увидеть которую – к несчастью. Накануне, 1 марта, даже отмечается день Мариамны или день кикиморы. Люди верили, что это именно Мариамна похищает младенцев, а потому, очень многие приметы 2 марта имеют предостерегающий характер.

Традиции 2 марта

Этот день получил двойное название в честь святых, память которых отмечалась в этот день. В народном сознании великомученик Феодор Тирон превратился в "тирана", вовремя одумавшегося и защищавшего людей. Ему молились о розыске бежавших рабов и украденных вещей. Иногда удавалось найти украденное и при помощи специальных гаданий. Надо взять решето, воткнуть в него ножницы, в кольца ножниц вдеть указательные пальцы рук и держать решето на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето повернется — кражу совершил именно он. Мариамна, сестра апостола Филиппа, превратилась в народных представлениях в кикимору — дух в облике женщины, появлявшийся в доме, на подворье, в пустых постройках. Выглядела она как существо небольшого роста — девочка, девушка или крохотная старушка. Хотя иногда кикимора помогает по хозяйству, главным образом, она доставляет хозяевам мелкие неприятности — открывает двери, тревожит скотину, топает и свистит, гремит посудой и бьет ее, мешает спать детям. Но главное занятие кикиморы — мусолить, путать и рвать пряжу, неоконченное шитье или вышивку, которую хозяйка оставила без благословения. На вечерней заре в этот день произносили специальные заговоры для изгнания кикимор из дома: "Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее, не то задерут тебя калеными прутьями, сожгут огнем-полымем и черной смолой зальют". В этот день незамужние девушки могли погадать на замужество. Для этого надо было выйти на улицу в сумерках и смотреть: если первой покажется женщина, девушка выйдет в этом году замуж.

Народные приметы

1 Нельзя смотреть на вечернее небо, иначе увидишь падающую звезду, что предвещает тяжелые болезни и смерть 2 Туман 2 марта – май будет холодным

3 Чтобы кикимора не докучала, в углу дома на ночь оставляют небольшой горшочек с кашей. Считается, что так ее можно задобрить

4 Над ребенком читают молитву, а также вешают в изголовье кровати образ, чтобы защитить его от кикиморы

5 В день Федора Тирона нельзя оставлять на ночь рукоделие, не помолившись над ним, потому что в противном случае, по примете, его может испортить жена домового

Знаменательные события в истории: 2 марта 2019 года

6 Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся

7 Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.

8 С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь

9 Черные кучевые облака утром 2 марта – будет первый дождь в марте

10 Туман висит утром – примета того, что май будет холодным

11 Птицы возвращаются из теплых краев – жди раннюю весну

12 Если незамужняя девушка выйдет в этот день на улицу и встретит женщину, то по примете означает, что она найдет мужа в этом году.

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